Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tufanlı Mahallesi'nde Doğan D. ve Mehmet A. idaresindeki henüz plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
