Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
17.08.2025 23:07
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tufanlı Mahallesi'nde Doğan D. ve Mehmet A. idaresindeki henüz plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
