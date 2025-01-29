Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
N.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, çevre yolu kavşağında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle N.Ö. idaresindeki otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.
Kazada, N.Ö. ve otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2'si çocuk 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Polis, olay yerinden kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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