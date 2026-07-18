Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kozan-Adana kara yolunda D.İ'nin kullandığı 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan V.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
V.E'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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