Kozan'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Baki Akbaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Alapınar Mahallesi'nde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
