Adana'nın Kozan ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine 01 ALJ 401 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis, Bucak Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap, 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 28 mermi ele geçirildi.
Polis, otomobildeki H.D, Y.A, S.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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