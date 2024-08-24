Kozan\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle ilçeye bağlı Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü Mahallelerindeki ormanlara yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölge halkının ihbarı üzere yangın yerlerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangınları söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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