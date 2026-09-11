Kozinoğlu'nun mezarı Silivri soruşturması kapsamında yarın açılacak - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun mezarı Silivri soruşturması kapsamında yarın açılacak

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının yarın açılması bekleniyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle yapılacak feth-i kabir işlemiyle kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı belirlenecek.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının yarın açılması bekleniyor.

Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozinoğlu'nun mezarı Silivri soruşturması kapsamında yarın açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozinoğlu'nun mezarı Silivri soruşturması kapsamında yarın açılacak - Son Dakika
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