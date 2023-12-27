 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede yapılan hizmetleri değerlendirdi

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Altyapı sorunlarının çözüldüğünü belirten Eren, üst yapı eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını ifade etti. İlçeye doğal gaz hattı döşendiğini ve parke taşı ile asfalt çalışmalarının yapıldığını söyleyen Eren, yeni bir mezarlık, tekstil üretim alanı ve içme suyu hattı gibi projelerin tamamlandığını açıkladı.

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede yapılan hizmetleri değerlendirdi
27.12.2023 - 13:21,
Abone Ol

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede sundukları hizmetlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Eren, belediyede binasında gazetecilere, yaklaşık 4,5 yılda Kozluklular için güzel hizmetler sunmaya çalıştıklarını belirtti.

İlçede altyapı ile ilgili bir sıkıntı bulunmadığını ifade eden Eren, bu konudaki sorunları çözdüklerini söyledi.

İlçede üst yapı ile ilgili bazı eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, bu eksiklikleri de aşama aşama gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

İlçeye doğal gaz hattı döşendiğini anlatan Eren, "Şu anda ilçenin yüzde 60'ına doğal gaz verildi. İnşallah önümüzdeki sene tüm ilçeye doğal gaz vereceğiz. Doğal gaz ile ilgili bir sıkıntımız yok ve planlama istediğimiz gibi ilerliyor." dedi.

İlçeye 176 bin metrekare parke taşı da döşediklerini ifade eden Eren, yaklaşık 3,5 kilometre de asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

İlçede 35 dönüm alanda yeni bir mezarlık yaptıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti:

"2 bin metrekare kapalı alanı tekstil üretim alanı yaptık ve tamamladık. Üretim yapılabilmesi için ihalesi yapıldı. İnşallah 2 ay içerisinde 150 kişiye iş kapısı açılmış olacak. Tek bir projede 6 bin 500 metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı imalatı yaptık. 15 Temmuz Parkı'nın tadilatına başladık. İlçe genelinde ve Bekirhan beldesinde yaptığımız çalışma kapsamında topladığımız çöpleri ve atıkları değerlendirdik. Günde 17 ton çöpü Siirt'te bulunan geri dönüşüm fabrikasına gönderiyoruz, çevre temizliğine katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ayhan Eren, Kozluk, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçede yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement