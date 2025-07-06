Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U. öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Fatma U'nun bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kozluk'ta Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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