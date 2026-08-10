Kozluk'ta Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhsan Beydur'un (65) kullandığı 31 TY 131 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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