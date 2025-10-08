Kozluk'ta Silahlı Cinayet - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Kozluk'ta Silahlı Cinayet

08.10.2025 22:40
Belediye Başkanı Işık'ın ağabeyi evinde silahla vurulmuş halde bulundu, yaşamını yitirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Işık, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANININ AĞABEYİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, saat 18.30 sıralarında Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. Evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık'ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Kozluk'ta Silahlı Cinayet
