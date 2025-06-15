Batman'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasret Hasar'ın (24) kullandığı 34 KDV 923 plakalı otomobil, Dövecik köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki kardeşi Yunus Hasar (27) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Hasar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kozluk'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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