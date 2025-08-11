Kozmetik Krem Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kozmetik Krem Sağlığı Tehdit Ediyor

Kozmetik Krem Sağlığı Tehdit Ediyor
11.08.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 4 kişi, 'cildi beyazlatıyor' reklamıyla satılan kremden dolayı hastaneye başvurdu.

Van'da 2 haftalık süreçte internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanmaya başlayan 4 kişi, vücutlarında ve yüzlerinde meydana gelen kızarıklık ve yanma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

"Cildi beyazlatıyor" ve "sivilce izlerini yok ediyor" şeklinde reklamı yapılan kremleri alan 4 kişi, yüzlerinde ve vücutlarında yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde kremlerden kaynaklı vücutlarında şişlik, yanma ve kızarıklık meydana gelen hastalar, hastaneye yatırılarak tedavilerine başlandı.

YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, AA muhabirine, vatandaşların tavsiye üzerine ilaç kullanmamaları ve bu konuları doktorlarına danışmaları uyarısında bulundu.

İlk vakanın 2 hafta önce geldiğini ifade eden Özkol, "Son 2 haftadır gerçekten ilginç bir vakayla karşılaşıyoruz. İlk başta 2 hafta önce 21 yaşındaki genç bir kadın hastamızı yatırdık. Birinci haftanın sonunda internetten aldığı kremden dolayı cildinin tamamen yandığını gözlemledik. Tedavisini yoğun bakımda gerçekleştirdik. Hasta çok kötüydü, ilk başta bize de öyküsünü anlatmadı. Yüzünden başlayarak tüm vücuda yayılan bir durum söz konusuydu. İlk hastamızın tedavisini uyguladık, şu anda kendisini toparladı." diye konuştu.

"Hastadan hastaya değişen yoğun bir reaksiyonla karşı karşıyayız"

Aynı krem kaynaklı şikayetlerin arttığını belirten Özkol, şunları kaydetti:

"Son 4-5 gündür aynı kremle ilgili benzer vakalar hastanemize geliyor. Son hastamız aynı ilacı 3-4 gün kullanmış ve herhangi bir problem olmamış ama 1 hafta sonra tüm vücutta yanık benzeri tablo ile karşı karşıyayız. Biz de hayretler içindeyiz, bir ilaç nasıl bu hale getirir? Aslında bu bir ilaç değil kozmetik ürün. Bu konularda biraz daha duyarlı olalım. Hekimlerin önermediği bir kremi, 'leke açıcı' ve 'güzellik kremi' diye kullanmayalım. Bu bizim takip ettiğimiz 2 hafta içerisinde 4. vaka."

Derinin insan sağlığı için çok önemli olduğu vurgulayan Özkol, vatandaşların kulaktan duyma kremler ve ilaçlar kullanmaması, özellikle deride istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman hızlıca dermatoloji servisine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Her hastada aynı belirtilerin yaşanmadığını anlatan Özkol, şöyle devam etti:

"Hastaları dinlediğimizde yakınlarının kullandığını ve fayda gördüklerini söylüyor. Herkeste krem aynı etkiyi göstermiyor. Hastalarda ilk başta yanma hissi olmuyor. Bizim alerjik kontakt dermatit dediğimiz bir tablo. Muhtemelen 3-4 günlük bir duyarlanmadan sonra tüm vücutta yaygın bir döküntü ve tamamen soyacak şekilde kezzap benzeri bir etki yaratıyor. Riskli bir durum, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Diğer hastamızı 4-5 gün yoğun bakımda takip ettik, diğer hastalarımıza erken teşhis olduğu için ve kremi tanıdığımızdan dolayı hızlıca müdahale ettik. Şimdi son hastamızın yatışını yaptık. Yoğun tedaviler başlayacak. Hastadan hastaya değişen yoğun bir reaksiyonla karşı karşıyayız."

"Doktorlara danışmadan kimse krem kullanılmasın"

Arkadaşlarının tavsiyesiyle kremi kullandığını ifade eden ve tedavisine başlanan 28 yaşındaki S.Ç, şunları anlattı:

"Kremi yakınlarım tavsiye etti. Ailemden ve yakın çevremden kullananlar vardı. Ben de aktardan aldım ama çok fazla yan etki yarattı. Yanma, kaşınma ve yaralar oluştu. İlk sürmemde hiçbir şey olmadı, 3 defa kullandım. 5 gün ara verdim ve daha sonra bu hale geldim."

Uzman hekim önerisi ve gözetiminde krem kullanılması gerektiğini vurgulayan S.Ç, "İlk kullandığımda hiçbir şey olmadı ben de buna güvenerek devamlı kullandım. Daha sonra alerji yaptı. 2 gün önce acile gittim, bugün de hocamızın yanına geldim ve kremden kaynaklı olduğunu öğrendim. Lütfen doktorlara danışmadan kimse krem kullanılmasın. Yakınlarımda olmadı ama benim başıma geldi. Herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozmetik Krem Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kozmetik Krem Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.