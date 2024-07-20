KPSS Alan Bilgisi Sınavının İkinci Oturumu Yapıldı - Son Dakika
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KPSS Alan Bilgisi Sınavının İkinci Oturumu Yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavının ikinci oturumu, hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan sorularla gerçekleştirildi. Adaylara 120 soru yöneltilen sınavda, 150 dakika süre verildi. Üçüncü oturum ise yarın yapılacak ve sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

20.07.2024 17:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

Saat 14.45'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu ise yarın yapılacak.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KPSS Alan Bilgisi Sınavının İkinci Oturumu Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Alan Bilgisi Sınavının İkinci Oturumu Yapıldı - Son Dakika
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