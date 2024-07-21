Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.
Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar binalara saat 10.00'dan sonra alınmadı.
İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru soruldu, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.
Son Dakika › Güncel › KPSS Alan Bilgisi Sınavının Üçüncü Oturumu Başladı - Son Dakika
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