KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı - Son Dakika
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açıkladı. Adaylar, sınav sorularına ÖSYM'nin web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

14.07.2024 18:15
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 17.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024, saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

Ösym, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı - Son Dakika

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