KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Sonuçlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

2024-KPSS oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan oturumda adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.