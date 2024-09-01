KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan 3 Aday Sınava Giremedi - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan 3 Aday Sınava Giremedi

KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan 3 Aday Sınava Giremedi

81 ilde yapılan KPSS Ön Lisans sınavına geç kalan 3 aday sınava alınmadı. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon tahsis edilmişti. Geç kalan adaylar, trafik denetimine takılanlar ve yanlış adrese gidenler oldu.

01.09.2024 12:19
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81 İLDE yapılan KPSS Ön Lisans sınavına geç kalan 3 aday sınava giremedi. Sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans uygulaması sınavı 81 ilde yapılıyor.1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon tahsis edildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adayların 130 dakikada 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testlerine yanıt vermeleri isteniyor.

KOŞTULAR AMA YETİŞEMEDİLER

Avcılar'da Abdülkadir Uztürk Ortaokul'nda yapılan sınava 3 aday geç kaldı. Okul önünde bekleyen aileler geç kalanlara 'Koş yetiş' uyarısında bulundu. Adresi karıştıran bir aday, önce Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na geldi. Görevliler tarafından yanlış okula geldiği söylenen aday, yakında bulunan diğer okula yönlendirildi. Ancak sınav saatini kaçıran aday içeri alınmadı.Trafik denetimine takıldığını anlatan bir aday ile yakınının otomobiliyle sınava gelen bir başka aday da saat 10.00'dan sonra sınava geldiği için okul bahçesine alınmadı.

Kaynak: DHA

trafik, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan 3 Aday Sınava Giremedi - Son Dakika

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