Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
07.04.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2012 KPSS ve hakimlik-savcılık sınavlarıyla ilgili 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 KPSS ile hakimlik-savcılık sınavlarında usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli için 12 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI KONUYLA İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin 2012 yılı KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim/savcı sınav soruşturmalarında yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden, örgüt içi şifreli iletişim aracı bylock programını kullanmakla birlikte bir kısım şüpheliler yönünden sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri KPSS ve Hakimlik/Savcılık sınav sorularını dağıttıklarına, bir kısım şüpheliler yönünden ise bu soruları aldıklarına ve bahsi geçen sınavlara mensuplarını hazırlamak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıklarına ve örgüt üyeliği, iltisak ve irtibatlarına dair haklarında birçok delil bulunan aralarında sivil şahısların da bulunduğu tamamı ihraç, hakim/savcı, vergi müfettişleri, BTK personeli, Tapu ve Kadastro personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 16 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir."

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Gözaltı, Ankara, Güncel, Kamu, KPSS, Son Dakika

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:35
Okan Buruk biletini kesti Galatasaray’da ayrılık
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kayıp ihbarında bulunduğu 75 yaşındaki emekli polis eşini öldürüp, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmış
Kayıp ihbarında bulunduğu 75 yaşındaki emekli polis eşini öldürüp, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:25:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.