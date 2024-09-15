KPSS'ye Geç Kalan Adaylar İçeri Alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KPSS'ye Geç Kalan Adaylar İçeri Alınmadı

Geniş Video İzle

Sivas'ta KPSS'ye geç kalan adaylar, otobüs gecikmesi nedeniyle sınava alınmadı, hayal kırıklığına uğradı.

15.09.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

KPSS'de zamana yarış verenler kaybetti

Kapılar kapanınca umutlar söndü

SİVAS - Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan adaylar içeriye alınmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'na girecek binlerce mamur adayı sabah erken saatlerde sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınava girecek adaylar güvenlik kontrolünün ardından içeriye alındı. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla sınava geç kalan adaylar sınava giremedi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adaylar memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı. Öte yandan yakının sınavının bitmesini ağaç altında bekleyen bir çift dikkat çekti. Sınava geç kalan Emir Bulut, sınava giremedim, çünkü otobüs 45 dakika geç kaldı. Otobüsten indiğimde saat 10'u bir geçiyordu. Aileme otobüsü suçlayacağım" dedi.

"Kendimi deneyecektim"

Sınava ailesinin isteğiyle girdiğini belirten Bulut, "Ben zaten şu an YKS sınavına çalışıyorum. Bu sınava da kendimi denemek için girecektim. Bu nedenle problem etmedim. Sınava giren arkadaşlarım var şimdi oturup onları bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, Eğitim, Güncel, Memur, Sivas, Kamu, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'ye Geç Kalan Adaylar İçeri Alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: KPSS'ye Geç Kalan Adaylar İçeri Alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement