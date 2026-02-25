Kral Abdullah, DSÖ ile Gazze Yardımlarını Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Gazze'ye tıbbi ve insani yardımların ulaştırılması yönündeki çabaları ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u başkent Amman'da kabul etti.

Ulusal ve bölgesel düzeyde "sağlık önceliklerinin" ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, ülkesi ile DSÖ arasındaki ortaklığı genişletmenin önemine dikkati çekti.

Bölgesel gelişmelere de vurgu yapan Abdullah, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve insani yardımların hiçbir kısıtlamaya takılmadan ulaşması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Aman'da bulunan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un, Ürdünlü yetkililerle temaslarını sürdürmesi bekleniyor.