Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı

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Faiz bir kez daha arttı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Bu adımın ardından kredi kartı faizlerinin de yükselmesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası sürpriz bir kararla kredi kartında faizi sabit bıraktı.

REFERANS ORANINA ÜST SINIR GETİRİLDİ

Normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğini açıklandı. Referans oranın mevcut seviyesinin 3,11 üst sınır olarak belirlendiği ve bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

DEĞİŞİKLİK SONRASI KREDİ KARTI FAİZLERİ SABİT KALDI

Yapılan düzenleme kapsamında kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış yapılmayacak.

TCMB'nin resmi sitesinde yayımlanan kararda şu ifadeler de yer aldı:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir. Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."

GÜNCEL KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI