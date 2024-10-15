Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi - Son Dakika
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Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

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Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifine ilişkin görüşmelerin sonlandırıldığı duyuruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımız sunulan teklifle ilgili detaylı inceleme istedi. Fon Savunma Sanayii Destekleme Fon Teklifi görüşmeleri sonlandırıldı" dedi.

15.10.2024 17:57
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AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" için yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yeniden değerlendirileceğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylı bir inceleme yapılması talimatını verdiğini de aktardı.

BÜTÇE KOMİSYONUNDA BUGÜN GÖRÜŞÜLECEKTİ

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacaktı. Ancak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu teklifle ilgili görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN DETAYLI İNCELEME İSTEDİ

Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz. Bütçeden sonra üzerinde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili ilk işareti vermişti. Şimşek katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: Bölgemizde ateş var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu\'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Abdullah Güler, İnceleme, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ömer Melekoğlu:
    40 milyar dolar harcanan suriyelilerden alsınlar çok zenginleştiler… 145 9 Yanıtla
  • Sedat Emirgan:
    Ülkenin tek geçim kaynağı vatandaş şaka gibi 103 6 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat:
    Rezilliğin resmidir!Demirören grubunun vergisini sil şimdide vergisini %20 den %10 düşür.. 102 2 Yanıtla
  • Reis 13:
    bu millet birlik olsa ekmek en fazla 1 TL . devletin hiçbir kurumu halkına müşteri muamalesi yapamaz. 87 5 Yanıtla
  • Ismail Geyik:
    bunlar kendini akıllı zannediyor ama millet daha akıllı... örneği budur.... 70 3 Yanıtla
  • Tayfur Keskin:
    isabetli bir karar olmuş 62 3 Yanıtla
  • Pinar İmre:
    Yani zaten ödüyorduk harcamadığınız paranın. Vergisini niye ödeyelim ki 50 1 Yanıtla
  • Hayri Selçuk:
    Vatandaş açlıkla boğuşuyor birileride şiir yazmadan şiir gibi yaşıyor hak hukuk adalet diye gelenler sözlerinin altında eziliyorlar 41 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Hemen limiti yüksel ticem 33 1 Yanıtla
  • Kadir Köseoğlu:
    çekmiycektiniz 24 7 Yanıtla
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