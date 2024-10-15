Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu\'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

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AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" için yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yeniden değerlendirileceğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylı bir inceleme yapılması talimatını verdiğini de aktardı.

BÜTÇE KOMİSYONUNDA BUGÜN GÖRÜŞÜLECEKTİ

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacaktı. Ancak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu teklifle ilgili görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN DETAYLI İNCELEME İSTEDİ

Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz. Bütçeden sonra üzerinde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili ilk işareti vermişti. Şimşek katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: Bölgemizde ateş var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.