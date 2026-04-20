Kremlin: Hürmüz Boğazı'nda Müzakereler Devam Edecek

20.04.2026 13:53
Peskov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun kırılgan olduğunu, müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun son derece kırılgan ve tahmin edilemez olduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen, müzakere sürecinin devam edeceğini ve şiddet içerikli senaryodan kaçınılacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonunun, dün yapılan genel seçimi ilk sırada tamamlamasını değerlendiren Peskov, Radev ve diğer bazı Avrupa liderlerinin, "Rusya ile sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır oldukları" yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov, "Tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesi gerekiyor. Rusya, hiçbir zaman diyalogdan vazgeçmedi. Tam tersine diyalog peşindeyiz. Ancak bu, Avrupa'da henüz karşılık bulmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, İran'la ilgili durumun çözüm sürecinde arabulucu değil"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinen Peskov, "Körfez'deki durumun son derece kırılgan ve tahmin edilemez olduğunu görüyoruz. Ancak buna rağmen, müzakere sürecinin devam edeceğini ve şiddet içerikli senaryodan kaçınılacağını umuyoruz. Aksi takdirde bu, bölgedeki güvenlik ve istikrar, küresel ekonomi için daha da olumsuz sonuçlar yaratabilir." görüşünü paylaştı.

Peskov, Rusya'nın İran'la ilgili durumun çözüm sürecinde arabulucu olmadığını, ancak bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sözcü Peskov, ABD'nin küresel piyasalardaki arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatma kararına ilişkin ise "Rusya, küresel enerji pazarlarında sorumlu ve çok önemli bir güç. Pazarlar şu anda zor dönemden geçiyor. Bu nedenle Rusya'nın üretim hacmini göz ardı etmemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:04:46. #.0.4#
