Kremlin: İran Silah Talep Etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: İran Silah Talep Etmedi

05.03.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, İran'ın silah tedarik talebinde bulunmadığını duyurdu, ABD ve İsrail saldırılarını kınadı.

(ANKARA) - Kremlin, İran'ın, Moskova'ya silah tedariki talebiyle başvuruda bulunmadığını açıkladı. Rusya, ABD ve İsrail saldırılarını kınarken, dost olarak gördüğü İran'a ile ilgili derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, haftalık basın toplantısında İran'ın kendilerinden silah tedariki talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu konuda İran tarafından herhangi bir talep olmadı. Tutarlı pozisyonumuz herkes tarafından biliniyor ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı" yanıtını verdi. Peskov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınarken, dost olarak gördükleri İran'a ile ilgili ateşkes çağrısı yaptı.

İran, geçen yıl Moskova ile 20 yıllık stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Rusya, İran'ın tek nükleer santrali olan Buşehr Nükleer Santrali'nde iki yeni ünite inşa ederken, İran, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılan Shahed kamikaze dronları temin etmişti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Kremlin, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: İran Silah Talep Etmedi - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:51:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Kremlin: İran Silah Talep Etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.