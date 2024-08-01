Kremlin, MİT'in yönetiminde yapılan takas operasyonuna teşekkür etti

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Kremlin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle takasla iade edilen tüm tutukluların suçlarının affedildiği belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesinde idama mahkum edilen Almanya vatandaşı Rico Krieger'ı affettiği için teşekkür edilen açıklamada, " Moskova, takasın hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yöneticilerine müteşekkirdir." ifadesi kullanıldı.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.