Kremlin, Moskova'daki terör saldırısına karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e " Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirdi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.
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