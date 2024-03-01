Kremlin Sözcüsü: ABD ve Avrupa'nın açıklamaları gerginliği artırıyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: ABD ve Avrupa'nın açıklamaları gerginliği artırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş konusunda yaptıkları açıklamaların gerginliğin artmasına yol açtığını belirtti. Peskov, NATO'nun Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gördüğünü söyledi ve bu durumun Rusya'nın yaptıklarını doğruladığını ifade etti.

01.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş konusunda yaptıkları açıklamaların gerginliğin artmasına yol açtığını belirterek, "NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy için başkent Moskova'da düzenlenen cenaze töreninde yapılan gösteriye ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bunun izinsiz bir eylem olduğunu dile getirdi. Peskov, "Herhangi bir izinsiz eylem yasalara aykırı. Dolayısıyla bu eyleme katılanlar sorumlu tutulacak." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Ukrayna'nın yenilmesi durumunda NATO'nun Rusya ile savaşacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun "sorumsuzca" yapılan bir açıklama olduğunu ifade etti.

Peskov, "Avrupa'nın bazı ülkelerinden son derece sorumsuzca yapılan açıklamaları duyuyoruz. Şimdi de bunu okyanusun öbür tarafından duyuyoruz. Bu açıklamalar, gerginliğin artmasına yol açıyor ve NATO'nun görüşünü gösteriyor. NATO, Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görüyor. Bu, Rusya'nın yaptıklarını, özel askeri operasyonun doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA

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