Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Göndermesi Durumunda NATO ile Rusya Arasında Çatışma Kaçınılmaz Olur - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Göndermesi Durumunda NATO ile Rusya Arasında Çatışma Kaçınılmaz Olur

Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna\'ya Asker Göndermesi Durumunda NATO ile Rusya Arasında Çatışma Kaçınılmaz Olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin 'kaçınılmaz' olacağını söyledi. Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

27.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söyledi.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu ihtimalin gündeme gelmesinin önemli ve yeni bir olay olduğunu belirten Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının diğer tüm yönlerini zaten duymuştuk ve bunları dikkate aldık. Macron'un, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerekliliği konusundaki tutumunun da oldukça farkındayız." diye konuştu.

Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya, "Bu durumda artık olasılıktan değil, kaçınılmazlıktan bahsetmeliyiz. Böyle değerlendiriyoruz." karşılığını verdi.

NATO ülkelerinin bu tür eylemleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bunun kendi çıkarlarına ve en önemlisi ülkelerindeki vatandaşların çıkarlarına uyup uymadığını kendilerine sormalılar." ifadesini kullandı.

Macron, dün yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Göndermesi Durumunda NATO ile Rusya Arasında Çatışma Kaçınılmaz Olur - Son Dakika

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