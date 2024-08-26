Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmadı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin henüz suçlamaların netleşmediğini belirtti. Peskov, Durov'un neyle suçlandığını bilmediklerini ve resmi bir açıklama beklediklerini söyledi.

26.08.2024 13:46
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik saldırısına yanıt vermek zorunda olduklarına işaret eden Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır." diye konuştu.

Kursk saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasındaki gizli müzakereleri etkilediğine yönelik iddiaları da yalanlayan Peskov, "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti." dedi.

Durov'un Fransa'da gözaltına alınması

Peskov, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Bu konuda henüz resmi bir açıklama duymadık." ifadelerini kullandı.

Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır." dedi.

Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov'un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da dün Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

Telegram'dan yapılan yazılı açıklamada, Durov'a yönelik suçlamalar "saçmalık" şeklinde nitelendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmadı - Son Dakika
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