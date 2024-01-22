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Kremlin Sözcüsü, Donetsk'teki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü, Donetsk'teki Saldırıyı Kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Donetsk'te düzenlediği saldırıyı 'korkunç terör eylemi' olarak nitelendirerek şiddetle kınadıklarını belirtti. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşme planladığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü, Donetsk\'teki Saldırıyı Kınadı
22.01.2024 - 14:05,
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun düzenlediği, Donetsk'te 25 kişinin ölmesine neden olan saldırının "korkunç terör eylemi" olduğunu belirterek "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yarışını kazanması durumunda, Ukrayna meselesini 24 saat içinde çözebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bunun ne şekilde mümkün olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Trump ile bu konuda herhangi bir etkileşim olmadı." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programı hakkında bilgi veren Peskov, Putin'in kısa zamanda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmeyi planladığını aktardı.

"Donetsk'e saldırıyı kınıyoruz"

Peskov, Ukrayna ordusunun, dün Donetsk'e saldırı düzenlediğine dikkati çekerek "Kiev yönetimi vahşi yüzünü göstermeye, sivil altyapı ve sivil halka yönelik saldırılara devam ediyor. Donetsk'teki pazar yerine dün düzenlenen saldırı, korkunç bir terör eylemi. Çünkü çok sayıda insanın ölmesine neden olan, ayrım gözetmeyen silahlar kullanılıyor. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkın korunması amacıyla Ukrayna'da "özel askeri operasyona" devam edeceklerini belirten Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların bu tür saldırıları engellemek amacıyla gerekli önlemler aldığını dile getirdi.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrine Ukrayna ordusunca yapılan saldırıda 25 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısında bulunmuştu.???????

Kaynak: AA
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