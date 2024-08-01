Kremlin Sözcüsü: F-16'ların Ukrayna'ya teslimatı cephedeki gelişmeleri etkilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin Sözcüsü: F-16'ların Ukrayna'ya teslimatı cephedeki gelişmeleri etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının olası teslimatının, cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi. Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, bu teslimatın Ukrayna ordusu için çözüm olmayacağını savundu. Ayrıca, F-16'ların Ukrayna'da ortaya çıktığında Rusya'nın hedefi olacağını belirtti ve bu teslimatların cephedeki gelişmeleri önemli ölçüde etkilemeyeceğini ifade etti.

01.08.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının olası teslimatının, cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere Ukrayna'ya Batı ülkelerinden F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teslimatın gerçekleştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmasa da bazı mesajların olduğunu hatırlatan Peskov, ancak F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya olası teslimatının Ukrayna ordusu için çözüm olmayacağını savundu.

Peskov, "Burada 'sihirli bir hap' yok, her derde deva yok. Kiev rejiminin silahlı kuvvetleri için bu her derde deva olmayacak, bunun farkında olmalılar." ifadelerini kullandı.

F-16'ların Ukrayna'da ortaya çıktığında Rusya'nın hedefi olacağına dikkati çeken Peskov, "Bu uçaklar ortaya çıkacak, sayıları giderek azalacak, vurulacaklar ve düşürülecekler. Ama elbette bu teslimatlar cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkileyemeyecek" şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna'daki F-16'ların imhası için Rus askeri personeline ödül vadedildiğini de hatırlattı.

Batı kaynaklı bazı gazetelerde, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiği bilgisi yer almıştı. Ukraynalı yetkililer, bu hususta yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: F-16'ların Ukrayna'ya teslimatı cephedeki gelişmeleri etkilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: F-16'ların Ukrayna'ya teslimatı cephedeki gelişmeleri etkilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement