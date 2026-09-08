Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna savaşında zafer çok yakın

MOSKOVA, 8 Eylül (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna savaşında zaferden emin olduklarını ve zaferin "çok yakın" olduğuna inandıklarını söyledi.

Peskov salı günü yaptığı açıklamada, "Zaferin çok yakın olduğundan eminiz. Askeri operasyonlarımız son derece başarılı ilerliyor" diyerek Ukrayna krizinde barışçıl çözüme giden yolun er ya da geç bulunacağını umduklarını belirtti.

Öte yandan Ukraynalı yetkililerin çok az esneklik gösterdiğini belirten Peskov, Ukrayna'nın savaşı gerçekten sona erdirmek istediğine inanmadıklarını ifade ederek "Bu savaş çok uzun zaman önce sona erebilirdi" dedi.

Peskov, ABD'li temsilcilerin son günlerde Moskova ile Kiev arasında mekik dokuduğunu ve tarafların tutumlarını aktarmak için büyük zaman ve çaba harcadıklarını vurguladı. Süreçte ilerleme görmek istediklerini kaydeden Sözcü, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla üçlü görüşmelerin yeniden başlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kremlin sözcüsü, "Ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda bazı gelişmeler yaşanmasını umuyoruz" dedi.