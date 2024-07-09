Kremlin Sözcüsü: Rusya, Kiev'deki çocuk hastanesini vurmadı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rusya, Kiev'deki çocuk hastanesini vurmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vurduğunu, başkent Kiev'deki çocuk hastanesinin ise savunma sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu söyledi. Peskov, Rusya'nın sivil yapıları hedef almadığını belirtti ve Ukrayna'nın suçlamalarını reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev'de yayınlanan fotoğraf ve görüntülerin, Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu açıkladı.

09.07.2024 13:17
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vurduğunu, başkent Kiev'deki çocuk hastanesinin ise savunma sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki bir çocuk hastanesini vurduğuna yönelik Ukrayna tarafından yöneltilen suçlamaları reddetti.

Rusya'nın sivil yapıları hedef almadığını belirten Peskov, "Sivil hedefleri vurmadığımız konusunda ısrar ediyoruz. Saldırılar, öyle ya da böyle (Ukrayna yönetimi) rejimin askeri kapasitesiyle bağlantılı kritik altyapıyı ve askeri tesisleri hedef alıyor." dedi.

Peskov, Kiev'de füzeyle vurulan çocuk hastanesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığını anımsatarak "Sivil hedeflere yönelik saldırı ihtimalini kesinlikle dışlayan ve savunma sisteminden fırlatıldıktan sonra düşen bir füzenin olduğu bilgisini içeren Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasını dikkate alın." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösterdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Rusya, Kiev'deki çocuk hastanesini vurmadı - Son Dakika

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