Kreş Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kreş Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kartal Belediyesi, Trafik Haftası dolayısıyla kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi düzenledi. Minikler, trafik kurallarını öğrenirken akülü araçlarla ilk sürüş deneyimlerini yaşadı.

02.05.2025 16:11  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Trafik Eğitim Parkı'nda kreş öğrencileri için eğitim düzenledi. Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, öğrencilere trafik kurallarını ve güvenliğini anlattı.

Her yıl 1-7 Mayıs günleri arasında kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan etkinlik ile kreş öğrencileri trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinlikte önce slaytlar eşliğinde trafik kuralları ve bilinci minik öğrencilere anlatıldı. Ardından akülü araçlar ile trafik güvenliğine yönelik eğitim uygulamalı olarak verildi.

Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerinin de katıldığı etkinlikte; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da yer aldı. Kars, geleceğin yetişkinleri olacak çocukların iyi birer sürücü olmalarını istediklerini belirterek, ilk eğitimlerini Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda aldığını söyledi.

Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri de çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi. Etkinlikte çocuklar trafik eğitim parkurunda akülü araçlar ile ilk sürüş deneyimlerini gerçekleştirerek eğitim aldı.

4-12 yaş arasındaki çocukların trafik kurallarını eğlenceli ve uygulamalı yöntemlerle öğrendiği Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda açıldığı günden bugüne kadar 6 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Trafik Haftası, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, trafik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kreş Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kreş Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.