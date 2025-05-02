Kreş Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Trafik Eğitim Parkı'nda kreş öğrencileri için eğitim düzenledi. Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, öğrencilere trafik kurallarını ve güvenliğini anlattı.

Her yıl 1-7 Mayıs günleri arasında kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan etkinlik ile kreş öğrencileri trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinlikte önce slaytlar eşliğinde trafik kuralları ve bilinci minik öğrencilere anlatıldı. Ardından akülü araçlar ile trafik güvenliğine yönelik eğitim uygulamalı olarak verildi.

Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerinin de katıldığı etkinlikte; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da yer aldı. Kars, geleceğin yetişkinleri olacak çocukların iyi birer sürücü olmalarını istediklerini belirterek, ilk eğitimlerini Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda aldığını söyledi.

Kartal Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri de çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi. Etkinlikte çocuklar trafik eğitim parkurunda akülü araçlar ile ilk sürüş deneyimlerini gerçekleştirerek eğitim aldı.

4-12 yaş arasındaki çocukların trafik kurallarını eğlenceli ve uygulamalı yöntemlerle öğrendiği Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda açıldığı günden bugüne kadar 6 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi.