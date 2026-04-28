Kronobeslenme: Ne Zaman Yediğiniz de Ne Yediğiniz Kadar Önemli

Beslenmede yalnızca ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz de sağlığımız üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Kronobeslenme olarak tanımlanan bu yaklaşım, vücudun biyolojik saatiyle uyumlu beslenmenin önemini vurguluyor. Araştırmalar, aynı yemeğin günün farklı saatlerinde tüketildiğinde metabolik yanıtların değiştiğini ve geç saatlerde alınan öğünlerin daha olumsuz etkiler oluşturduğunu gösteriyor.

Acıbadem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Baş, geç saatlerde yemek yemenin metabolik dengeyi bozduğunu belirterek, “Günün biyolojik ritmiyle uyumlu beslenmek, sağlığın temel belirleyicilerindendir. Geç saatlerde yenen yemekler vücudu dinlenme fazında yakalar ve metabolik yük oluşturur” diyor. Bilimsel çalışmalar, saat 22.00'de tüketilen bir öğünün, saat 18.00'de tüketilen aynı öğüne kıyasla daha yüksek glisemik yanıt, daha düşük yağ oksidasyonu ve daha yavaş trigliserid temizlenmesi ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Kronobeslenme yaklaşımına göre insan vücudu gün içinde aktif, gece ise dinlenme modunda çalışır. Akşam ve gece saatlerinde insülin duyarlılığı azalırken melatonin seviyesi yükselir, bu da enerji kullanımını azaltarak kalorilerin yağ olarak depolanmasına neden olur. Geç yemek yeme alışkanlığı tip 2 diyabet, obezite ve metabolik sendrom riskini artırır.

Uzmanlar akşam öğünlerinde hafif ve düşük glisemik yük içeren besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Sebze ağırlıklı, protein dengeli ve şeker/rafine karbonhidratı düşük öğünler metabolik dengeyi destekliyor. Prof. Dr. Baş, “Sağlıklı beslenme sadece ne yediğimizle değil, ne zaman yediğimizle de ilgilidir. Vücudun biyolojik ritmine uyum, metabolik sağlığın temelini oluşturur” ifadelerini kullanıyor.