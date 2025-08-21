Kruvaziyer 'Astoria Grande' Samsun Limanı'na Demirledi - Son Dakika
Kruvaziyer 'Astoria Grande' Samsun Limanı'na Demirledi

Kruvaziyer \'Astoria Grande\' Samsun Limanı\'na Demirledi
21.08.2025 15:05
Soçi'den 1117 yolcu ile yola çıkan 'Astoria Grande', Samsun'da karşlandı, Trabzon'a gidecek.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na geldi.

Soçi'den 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

Çoğunluğu Rus turistlerden oluşan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kruvaziyer 'Astoria Grande' Samsun Limanı'na Demirledi

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
