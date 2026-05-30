Kruvaziyer Turizminde Artış
30.05.2026 09:52
Nisan'da Türkiye'ye gelen kruvaziyer turist sayısı 103,9 bin oldu, toplamda 197,7 bin yolcuya ulaşıldı.

KRUVAZİYERLE nisanda Türkiye'ye 103 bin 896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197 bin 683'e yükseldi. Nisan ayında, bu yıl 3 aylık yolcu sayısından yüzde 10 fazla turist, Türkiye'yi gezdi.

Kruvaziyer turizminde ocak-nisan döneminde Türkiye'de 13 limana 155 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerle 4 ayda 197 bin 683 yolcu hareketliliği yaşandı. 4 ayda en fazla kruvaziyer ile yolcunun geldiği liman, Kuşadası oldu. Kuşadası ocak-nisan döneminde 54 kruvaziyerle 61 bin 471 turisti ağırladı. İstanbul'a 35 kruvaziyerle 56 bin 147, İzmir'e 17 kruvaziyerle 32 bin 227 yolcu geldi.

Bu yıl ocak-nisan döneminde diğer limanlara kruvaziyer ile gelen yolcu sayısı şöyle:

"Alanya'ya 3 kruvaziyerle 3 bin 197, Amasra'ya 6 kruvaziyerle 5 bin 458, Antalya'ya 5 kruvaziyerle 12 bin 644, Bodrum'a 10 kruvaziyerle 6 bin 73, Bozcaada'ya 1 kruvaziyerle 874, Çanakkale'ye 9 kruvaziyerle 7 bin 23, Çeşme'ye 7 kruvaziyerle 2 bin 817, Göcek'e 2 kruvaziyerle 215, Marmaris'e 3 kruvaziyerle 6 bin 661, Samsun'a 3 kruvaziyerle 2 bin 876 148 yolcu."

YILLARA GÖRE KRUVAZİYER YOLCU SAYISI

Geçen yıl ocak-nisan döneminde 169 kruvaziyerle 205 bin 758 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde ocak-nisan döneminde yıllara göre kruvaziyer yolcu sayısı şöyle:

"2024'te 123 kruvaziyerle 135 bin 114, 2023'te 117 kruvaziyerle 122 bin 678, 2022'de 59 kruvaziyerle 35 bin 368, 2020'de 5 kruvaziyerle 1824, 2019'da 21 kruvaziyerle 19 bin 44, 2018'de 13 kruvaziyerle 20 bin 294, 2017'de 39 kruvaziyerle 42 bin 785, 2016'da 79 kruvaziyerle 82 bin 29, 2015'te 185 kruvaziyerle 180 bin 297 yolcu."

Bu yıl nisanda, ocak-mart dönemindeki 3 aylık yolcu sayısından yüzde 10 fazla turist Türkiye'ye geldi. Ocak-mart döneminde kruvaziyerle yolculuk yapanların sayısı 93 bin 787, nisanda ise bu sayı 103 bin 896 oldu. Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı ocakta 28 bin 625, şubatta 24 bin 123, martta ise 41 bin 39 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

