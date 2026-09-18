KRV Başbakanı Wüst, 65. yılda yaklaşık 1 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığını söyledi

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ile Almanya arasındaki İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünde, Türk işçilerin Almanya'nın kalkınmasına ve refahına önemli katkı sağladığını ve Türk toplumunun KRV'nin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Hendrik Wüst, Düsseldorf Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye ile Almanya arasındaki İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü etkinliğinde konuştu.

Türk işçilerin Almanya'nın refahına önemli katkı sunduğunu??????? vurgulayan Wüst, "Ülkemizin başarısı, memleketlerini terk ederek Almanya'ya gelme cesaretini gösteren insanların çalışma azmine ve cesaretine de dayanıyor. Refahımızın temellerinin oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağladılar." ifadelerini kullandı.

Wüst, 1961'de Türkiye ile Almanya arasında yapılan anlaşmanın başlangıçta geçici bir iş gücü çözümü olarak görüldüğünü anımsatarak, "Araya hayat ve insanların kendisi girdi." dedi.

O dönemde Türkiye'den gelenlerin çelik üretimi, madencilik, fabrika işçiliği, zanaat, tekstil ve elektrik sektörlerinde çalıştığını belirten Wüst, zaman içerisinde bu kişilerin ailelerini Almanya'ya getirdiğini, çocuklarını büyüttüğünü ve kendi işletmelerini kurduğunu aktardı.

Wüst, "Misafir işçilerden zamanla vazgeçilmez çalışma arkadaşları, komşular ve dostlar ortaya çıktı. Kuzey Ren-Vestfalya yeni bir vatan haline geldi." dedi.

Göçmen işçilerin KRV'yi daha çeşitli, açık ve güçlü bir toplum haline getirdiğini dile getiren Wüst, onların çocuk ve torunlarının bugün öğretmen, polis, girişimci ve dernek başkanı olarak toplumun farklı alanlarında görev yaptığına işaret etti.

Wüst, KRV'nin 80. kuruluş yılının da kutlandığına değinerek, "Kuzey Ren-Vestfalya'nın 80 yılı ile Türkiye ile İş Gücü Anlaşması'nın 65 yılı birbirinden ayrı düşünülemez." dedi.

KRV, Türkiye ile yakın bir ortak

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin zaman içerisinde güçlendiğini ifade eden Wüst, KRV'nin dünyada Türkiye ile en güçlü bağlara sahip bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Hendrik Wüst, KRV'de Türkiye kökenli yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığını ve eyaletin Almanya-Türkiye ekonomik ilişkilerinde önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Wüst, "65 yıl sonra dahi yapılacak çok şey var." değerlendirmesinde bulunarak, siyasetin, medyanın ve sivil toplumun açıklık ve hoşgörü için çalışması ve ön yargı ile dışlanmaya karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.