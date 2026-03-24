KSO, Küresel İhracatı Güçlendiriyor

24.03.2026 12:28
Konya Sanayi Odası, ihracatı artırmak için uluslararası fuarlara teknik geziler düzenleyecek.

Konya Sanayi Odası (KSO), ihracatı güçlendirmek ve Konyalı sanayicilerin küresel pazarlara erişimini artırmak amacıyla kapsamlı bir uluslararası program başlattı.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca ABD, Çin, Dubai ve İtalya'daki uluslararası fuarlara teknik inceleme gezileri düzenleyeceklerini, ayrıca İspanya ve ABD'de ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştireceklerini belirtti.

Konya'nın üretim ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna katkıda bulunmak için Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri yapmaya, uluslararası fuar katılımları, iş gezileri, alım heyeti organizasyonları ve bilgilendirme programları düzenlemeye devam ettiklerini anlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin yeni pazarlara erişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca, yurt dışında gerçekleştirilecek 5 uluslararası fuara Konyalı sanayicilerimizin katılımıyla teknik inceleme gezileri düzenleyeceğiz. Ayrıca Savunma Sanayi UR-GE Projemiz kapsamında İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı B2B organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, Konya'mızın üretim gücünü daha fazla ülkeye taşımak ve sanayicilerimizin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak. KSO tarafından organize edilen yurt dışı programlardan biri de ABD'de düzenlenen CONEXPO-CON/AGG Fuarı. Konyalı döküm firmaları bu fuarda ortak stantla yer alacak. KSO tarafından 2026 yılı içerisinde iş gezisi düzenlenmesi planlanan diğer uluslararası fuarlar ve tarihleri ise şu şekilde, ITES 2026 Industry Expo-Çin (28 Mart–5 Nisan), Metal China & Diecasting China 2026- Çin (2–10 Mayıs), Automechanika Dubai-Dubai (10–12 Kasım), EIMA International-İtalya (10–14 Kasım)."

Büyükeğen, şehrin ihracat kabiliyetini geliştirmek için çalışmalar yürüten Konya Sanayi Odası'nın, aynı zamanda bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ile ihracat yapan veya ihracata başlamak isteyen sanayi işletmelerine danışmanlık ve rehberlik desteği vermeye de devam ettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:39:21.
