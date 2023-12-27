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KTO 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KTO 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri anarak terör örgütlerinin Türkiye'yi engellemeyeceğini belirtti. Gülsoy, 2023 yılında Kayseri iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KTO 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
27.12.2023 - 15:37,
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Kayseri Ticaret Odasında (KTO) 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda gerçekleştirilen aralık ayı meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, terör saldırılarında hayatını kaybeden 12 şehidi rahmetle andı.

Terör örgütlerinin dış ve iç destekçileri ile güçlü Türkiye'yi engellemek istediğini belirten Gülsoy, bunu asla başaramayacaklarını kaydetti.

2023 yılında Kayseri iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Hemen her sektörde hala birçok sorun ve sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ancak çözüm konusunda tüm imkanlarımızı kullandığımızı bilmenizi isterim. 2023 yılı ülke olarak büyük badireler yaşadığımız iniş çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın, istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ekonominin temel bir kuralı var. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız bir miktar işsizliği göze almanız gerekiyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadele yoğun bir ekonomi politikası yürütüyor. Sıkılaşma adımları, buna paralel iç pazarda daralma olacağına dair net mesajlar veriyor. Buna rağmen işsizlikteki oran ılımlı seviyelerde yatay seviyede devam ediyor. Burada en önemli şey gençlerimizi işe yönlendirmek."

Gülsoy, KTO bünyesinde 2023 yılında 2 bin 422 firmanın kurulduğunu, kapanan firma sayısının ise 1126 olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Ömer Gülsoy, Türkiye, Kayseri, Terör, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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