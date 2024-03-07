KTO Karatay Üniversitesi'nde kız öğrenciler pilotaj eğitimi alıyor - Son Dakika
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KTO Karatay Üniversitesi'nde kız öğrenciler pilotaj eğitimi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi\'nde kız öğrenciler pilotaj eğitimi alıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünde, teorik eğitimin yanı sıra planör ve uçaklarla uygulamalı eğitim alan kız öğrenciler, havacılık sektörüne katılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih eden 100 öğrenciden 39'unu kızlar oluşturuyor. Pilot adayları, teorik eğitimin ardından üniversitenin hava parkında, planörle uygulamalı uçuş eğitimine başlıyor. Kadın öğrenciler, gelecekte kaptan pilot olarak görev yapmayı hedefliyor ve kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorlar.

07.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünde, teorik eğitimin yanı sıra planör ve uçaklarla uygulamalı eğitim alan kız öğrenciler, havacılık sektörüne katılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih eden 100 öğrenciden 39'unu kızlar oluşturuyor.

Pilot adayları, teorik eğitimin ardından üniversitenin hava parkında, planörle uygulamalı uçuş eğitimine başlıyor.

Tek motorlu uçaklarla eğitimini sürdüren öğrenciler, dördüncü sınıfın sonunda çift motorlu uçaklara geçip, lisansını alarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

"Kadınların da her şeyi yapabileceğine inanıyorum"

İkinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mahmure Elifnur Gülyıldız, AA muhabirine, ailesinin hep doktor olmasını istediğini ancak adrenalin ve yeni yerler keşfetme tutkusundan dolayı lisede pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

Pilotaj eğitimi almak istediğinde olumsuz eleştirilerle de karşılaştığına değinen Gülyıldız, "Mesleğimizin cinsiyet fark etmeksizin bazı avantajları ve dezavantajları var ama bunu sadece kadınlar adına düşünmemek gerekir. O yüzden bu tarz yorumlara kulağımı tıkadım." dedi.

Uçmanın verdiği mükemmel hissin yaşattığı duyguları kelimelerle anlatamayacağına dikkati çeken Gülyıldız, " Türkiye'nin havacılık tarihindeki önemli isimlerden Sabiha Gökçen beni çok gururlandırıyor. Kendime onu örnek alıyorum. Onun gibi tarihe bir ilk olarak adımı yazdırmayı çok isterim. Bu mesleği en iyi şekilde icra etmek istiyorum. Pilotluk erkek mesleği olarak adlandırılıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Kadınların da her şeyi yapabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Gelecek için büyük umut vaat ettiğimizi düşünüyorum"

İkinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gülmina Altınsoy da küçükken ilk uçak seyahatinde ayaklarının yerden kesilmesi hissiyle uçmanın bir aşka dönüştüğünü dile getirdi.

Yıllarca pilotluk hedefinin peşinden koştuğunu, kaptan pilot koltuğuna oturacağı günün hayaliyle yaşadığını anlatan Altınsoy, şöyle konuştu:

"Pilot olmak herkese nasip olabilecek bir şey değil. Havacılık bir zirve gibi. Oraya çıkan nadir insanlardanız. Bu yüzden kendimle ve bunu yapan diğer meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Öğretmenlerimizin direktifleriyle ve aldığımız eğitimlerle gelecek için büyük umut vadettiğimizi düşünüyorum. Benim gibi bileği kuvvetli meslektaşlarımı gördükçe bu konuda kadınlar olarak nerelere geldiğimizi fark ediyorum. O yüzden gururluyum."

Kız öğrenci sayısı her yıl artıyor

Dördüncü sınıf öğrencilerinden 22 yaşındaki Ayşe Nazlı Uyanık ise geçtikleri zorlu eğitimin ardından okulu başarıyla bitirip, üst düzey bir hava yolu firmasında, kaptan pilotu olmayı hedeflediğini söyledi.

Okulun uçuş öğretmenlerinden Kamile Yasdıman da bölümün kız öğrenci sayısının her sene arttığını, en başarılı öğrenciler arasında da önemli bir yere sahip olduklarını kaydetti.

Fırsat eşitliği verildiğinde kadınların büyük başarılara imza atabileceğini vurgulayan Yasdıman, "Okul tercihinden önce kızlar misafir uçuşlara geldiğinde genelde erkeklerden geride duruyor. Gereken cesareti sözlü olarak verdikten sonra ilk uçuşta bunu yapabileceklerini fark ediyorlar. Dünyada kadınların isteyip de yapamayacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar her şeyi başarabilir. Yeter ki kendilerine güvensinler, önyargılarını yıksınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesi'nde kız öğrenciler pilotaj eğitimi alıyor - Son Dakika

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