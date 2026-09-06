KTSO Başkanı Ilık: Kırklareli'nin ağustos ihracatı 8,9 milyon dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTSO Başkanı Ilık: Kırklareli'nin ağustos ihracatı 8,9 milyon dolar oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kent merkezli firmaların ağustosta 8 milyon 935 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Ocak-ağustos döneminde toplam ihracat 80 milyon 54 bin dolara ulaşırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azaldı; en çok ihracat ABD, İtalya ve Gana'ya gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ağustos ayında 8 milyon 935 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-ağustos döneminde 80 milyon 54 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

2025'in 8 aylık dönemine kıyasla yüzde 16,8 azaldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, kimyevi maddeler, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın ABD, İtalya, Gana, Mısır, Küba, Romanya, Nijerya, İrlanda gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Ve Sanayi Odası, Kırklareli, Ağustos, İhracat, Ekonomi, Güncel, İtalya, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTSO Başkanı Ilık: Kırklareli'nin ağustos ihracatı 8,9 milyon dolar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:08:39. #7.12#
SON DAKİKA: KTSO Başkanı Ilık: Kırklareli'nin ağustos ihracatı 8,9 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement