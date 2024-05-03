KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı

KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Trabzon'da fakülteye gitmek üzere servis kiralayan öğrencilerin dolmuş şoförlerince darbedildiği iddiasına ilişkin, öğrencilerinin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun için gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını bildirdi. Rektörlük, olaya karışan şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

03.05.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Trabzon'da fakülteye gitmek üzere servis kiralayan öğrencilerin dolmuş şoförlerince darbedildiği iddiasına ilişkin, öğrencilerinin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini ve bunun için gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesindeki KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle kiraladıkları servisin önünün, Sürmene'den Trabzon istikametine hareket halindeyken dolmuş şoförü oldukları öne sürülen kişilerce kesildiği belirtildi.

Servis şoförü ve öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayımlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın olayların başlangıcından gece geç saatlere kadar süreci yakından takip ettiği, öğrencilerden ve akademisyenlerden olayların detaylarını etraflıca öğrendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmesini isteriz ki 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından KTÜ olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız. Bu çerçevede üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm mercilerle işbirliği içinde olduğunu belirtmek isteriz. Gelinen noktada bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye'nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzon'umuz sınırları içerisinde öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

???????Öğrencilerimize, servis şoförüne ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin başından sonuna kadar bizlere destek olan kamu kurum kuruluşlarına ve en önemlisi kadirşinas Trabzon halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Rektör, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:51:54. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement