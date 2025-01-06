Kuala Lumpur'da Yılan Yılı Kutlaması

KUALA LUMPUR, 6 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Yılan Yılı'nı kutlamak için boyadıkları uzun bezi sergileyen öğrenciler, 5 Ocak 2025.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaklaşık 160 öğrenci yaklaşan Yılan Yılı'nı kutlamak üzere yılan temalı uzun bir bez hazırladı. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
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