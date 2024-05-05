Küba, Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacak

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CIEGO DE AVILA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Küba hükümeti, bu aydan itibaren standart pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu.

Cumartesi günü yapılan duyuru, Ciego de Avila eyaletindeki Cayo Coco sahil beldesinde düzenlenen 42. Küba Uluslararası Turizm Fuarı (FITCuba 2024) sırasında Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia tarafından yapıldı.

Küba Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 26 Nisan itibarıyla ülke bu yıl 1 milyondan fazla uluslararası turist ağırladı.

Küba hükümeti 2024 yılında 3,5 milyon uluslararası turistin ülkeyi ziyaret etmesini bekliyor.