Küba'da Elektrik Kesintisi: 10 Milyon Etkilendi

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Küba'da ana enerji santralinde meydana gelen arıza sebebiyle yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Küba Enerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Matanzas'taki Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nin şebekesinde dün yerel saatle 11.00'de arıza olduğu açıklandı.

Kesinti sebebiyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı, yetkililer sorunun ne zaman çözüleceğinin bilinmediğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmalara "durmaksızın" devam edileceğini bildirdi.