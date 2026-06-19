Küba'da Emperyalist Kuşatma Uyarısı - Son Dakika
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Küba'da Emperyalist Kuşatma Uyarısı

19.06.2026 07:09
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Diaz-Canel, ABD'nin yaptırımlarıyla Küba'nın emperyalist kuşatma altında olduğunu belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kastederek, ülkesinin "görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında" olduğunu söyledi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Havana'da düzenlenen Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu'nun kapanışında konuşan Diaz-Canel, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkati çekti.

Küba'nın "görülmemiş bir emperyalist kuşatma altında" bulunduğunu öne süren Diaz-Canel, "Tüm kahramanlarımız kendi dönemlerinde, bugün yeni devrimci neslin karşı karşıya bulunduğu zorluklardan daha ağır ya da en az onlar kadar çetin sınavlarla mücadele etti. Ancak hepsi bu meydan okumaların üstesinden onurla gelerek zafere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun sosyal adalet anlayışını korumaya devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir devrimin yolu kolay olmamıştır. Bizim devrimimiz ise 60 yılı aşkın süredir devam eden ambargo, hibrit savaş ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Başka hiçbir ulusun bu kadar uzun süre böylesi baskılara dayanamayacağını düşünüyorum." dedi.

Habere göre, Küba hükümeti, ekonomide kapsamlı dönüşüm süreci kapsamında ekonomik aktörlerin yönetimi, merkezi planlama sistemi, bütçe yapısı ve belediyelerin özerkliğine yönelik reformlar hazırlıyor.

Reform paketinde enerji sektörünün geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, finans ve bankacılık sisteminin modernizasyonu, vergi politikalarının güncellenmesi ve yabancı yatırımlara yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Diaz-Canel, geniş kapsamlı "reform paketi" açıklamıştı

Devlet televizyonuna 14 Haziran'da konuşan Diaz-Canel, reformların Washington'un baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söylemişti.

Reform paketinin önümüzdeki haftalarda ülkenin en üst karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi (PCC) Siyasi Bürosu'nun onayına sunulacağını belirten Diaz-Canel, paketin daha sonra tek kamaralı yasama organı Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşüleceğini ifade etmişti.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını dile getirerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Emperyalist Kuşatma Uyarısı - Son Dakika

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