Küba\'da turizm krizi derinleşti, ilk dokuz ayda turist sayısı yüzde 65,1 düştü

HAVANA, 30 Ekim (Xinhua) -- Küba'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, derinleşen turizm krizi ve artan ABD yaptırımları nedeniyle 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,1 geriledi.

Küba Ulusal İstatistik ve Enformasyon Ofisi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre Küba'ya ocak-eylül döneminde 477.707 uluslararası ziyaretçi geldi. Uluslararası ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre 890.140 kişilik azalma yaşandı.

Küba'nın en büyük turizm pazarı olan Kanada'dan gelen uluslararası ziyaretçi sayısı 430.460 kişi azalarak en büyük düşüşü kaydetti. Rusya'dan gelenlerin sayısı 67.205, yurtdışında yaşayan Kübalıların ziyaretleri 60.081, ABD'den gelen ziyaretçi sayısı ise 42.984 kişi geriledi.

Uçuş hatlarının askıya alınması, otellerin kapanması ve uluslararası şirketlerin ülkeden çekilmesi nedeniyle ülkenin başlıca döviz kaynaklarından biri olan turizm sektöründe yaşanan kriz derinleşiyor.

Küba hükümeti temmuz ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı baskı nedeniyle İspanya'dan Melia, Iberostar ve Barcelo'nun da aralarında bulunduğu yedi uluslararası otel zincirinin ülkeden çekildiğini duyurmuştu.