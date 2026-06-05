Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

05.06.2026 05:44
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, kendisi, eşi ve üvey oğlunun yanı sıra eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ile torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yaptırım listesine alan ABD Hazine Bakanlığına tepki gösterdi.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini hedef alan yeni tehditkar açıklamalarda bulunduğunu belirten Diaz-Canel, "Hazine Bakanlığı ise Kübalı liderlerin, kuruluşların ve şirketlerin isimlerini gayrimeşru bir yaptırım listesine ekledi. Bu adımlar, ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, şöyle devam etti:

"Bu siyasi körlük, ülkemize karşı son haftalarda uygulamaya konulan ve Küba halkına zarar vermek üzere tasarlanan baskıcı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Emperyalist hükümetin saldırganlığı ve sapkınlığı en kötü senaryolarla yüzleşme ve emperyalist saldırıya karşı direnme kararlılığımıza çarpıp geri dönecektir."

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X'teki hesabından ABD'ye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı ve ailesinin bir kısmının, ayrıca Küba kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerinin ABD hükümetinin gayrimeşru ve tek taraflı bir listesine dahil edilmesi, ABD'nin Küba'yı kendi ulusal güvenliğine bir tehdit olarak göstermeyi amaçlayan müdahalesi planının en son kanıtıdır."

Küba'nın bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdidin başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Rodriguez, "Washington'un iki ülke arasında bir çatışma ortamı yaratmaya yönelik her eylemi başarısızlığa mahkum olacaktır." ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişilerle ilgili açıklama yapmıştı

Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile eşi ve üvey oğlunun yanı sıra eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşlara da yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Küba Savunma Bakanlığı, halklar arası görüşmeleri teşvik eden Halklarla Dostluk Enstitüsü, adadaki özel turizmi denetleyen enstitünün bir kolu olan Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komitelerinin de söz konusu listeye eklendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'deki mal varlıklarının da dondurulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

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